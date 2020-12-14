Меган Маркл несподівано з’явилася на CNN — деталі заяви — новини шоу-бізнесу

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Меган Маркл, герцогиня Сассекська, несподівано з’явилася на телеканалі CNN, щоб віддати шану «силі людського духу» і «тихим героям», котрі допомагають перемогти пандемію коронавірусної інфекції. Це перша публічна поява дружини британського принца Гаррі після публікації есе в New York Times про викидень.

Відеоролик з герцогинею Сассекською 14 грудня було оприлюднено в Твіттері та на сайті CNN в розділі «Герої». У цьому відео Меган Маркл подякувала людям, які борються з коронавірусом. Вона відзначила заслуги лікарів, медичного персоналу, волонтерів та простих громадян, які дбали про оточуючих під час пандемії.

Ми бачимо, що громадськість не сидить на місці, а діє. Коли призупинили дитячі обідні програми, ми бачили, як наші сусіди дбали про те, щоб діти отримували необхідне харчування. А коли найбільш вразливі групи і люди зі слабким імунітетом не могли покинути свої будинки, оточуючі приносили до їхніх будинків продукти, — зазначила Маркл.



Нагадаємо, 25 листопада Маркл опублікувала колонку у виданні The New York Times, в якій зізналася, що цього літа перенесла викидень. Герцогиня Сассекська закликала людей ділитися своїм болем і підтримувати один одного.