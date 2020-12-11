Зеленський вирішив перетрусити уряд

Володимир Зеленський та Денис Шмигаль, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n147646-zelenskyy-vyrishyv-peretrusyty-uryad.html

Ракурс

Верховна Рада на наступному пленарному тижні (15−18 грудня) може розглянути низку кадрових призначень. Серед них — призначення міністра освіти та віце-прем'єр-міністра енергетики.

Народний депутат з «Голосу» Ярослав Железняк повідомив про це сьогодні, 11 грудня, у своєму Telegram-каналі.

За словами Железняка, на посаду міністра освіти планують призначити чинного виконувача обов’язків очільника цього відомства Сергія Шкарлета, кандидатом на посаду Віце-прем'єр-міністра енергетики є Вітренко.

На ці призначення активно рахують голоси, — зазначив Железняк.

Крім того, заплановані ротації міністра Кабінету міністрів та міністра ветеранів.

І, кажуть, хитається крісло Міністра екології, — додав політик.

Щодо міністра охорони здоров’я Максима Степанова, то, зазначає Железняк, він залишиться на своїй посади щонайменше до кінця запланованого на січень 2021 року локдауну (жорсткого карантину).

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно розповів, коли своєї посади може позбутися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.