Зеленский решил перетряхнуть правительство

Владимир Зеленский и Денис Шмигаль, фото: Офис президента

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Ракурс

Верховная Рада на следующей пленарной неделе (15−18 декабря) может рассмотреть ряд кадровых назначений. Среди них — назначение министра образования и вице-премьер-министра энергетики.

Народный депутат из «Голоса» Ярослав Железняк сообщил об этом сегодня, 11 декабря, в своем Telegram-канале.

По словам Железняка, на должность министра образования планируют назначить действующего исполняющего обязанности главы этого ведомства Сергея Шкарлета, кандидатом на должность вице-премьер-министра энергетики является Витренко.

На эти назначения активно считают голоса, — отметил Железняк.

Кроме того, запланированы ротации министра Кабинета министров и министра ветеранов.

И, говорят, шатается кресло министра экологии, — добавил политик.



Что касается министра здравоохранения Максима Степанова, то, отмечает Железняк, он останется на своей должности как минимум до конца запланированного на январь 2021 года локдауна (жесткого карантина).

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль недавно рассказал, когда своего поста может лишиться министр внутренних дел Арсен Аваков.