Новый год без икры – контрабандисты не проскочили через границу с РФ, фото – ГСПУ

https://racurs.ua/n147644-novyy-god-bez-ikry-kontrabandisty-ne-proskochili-cherez-granicu-s-rf-foto-video.html

Ракурс

На границе с Россией обнаружили обгоревший УАЗ, который не смог преодолеть инженерное препятствие украинских пограничников. Микроавтобус обнаружили в рове 10 декабря, так же были найдены остатки контрабандной икры.

На участке отдела пограничной службы «Волчанск» Харьковского отряда транспорт пытался прорваться через границу. Передняя часть автобуса возвышалась над противоконтрабандным рвом, информируют в государственной пограничной службе Украины.

Во время осмотра транспорта в нем и рядом обнаружили остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Людей в УАЗе или рядом с ним не было.

Возможно, микроавтобус подожгли намеренно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности, сообщают в пограничной службе.

С украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов не обнаружили. Следы микроавтобуса четко свидетельствовали, что он двигался со стороны России. Это подтвердили представители пограничной службы ФСБ РФ.