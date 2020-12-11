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Ракурс
Новий рік без ікри — контрабандисти не проскочили через кордон з РФ, фото — ДПСУ

Новий рік без ікри — контрабандисти не проскочили через кордон з РФ (ФОТО, ВІДЕО)

11 гру 2020, 14:05
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На кордоні з Росією виявили обгорілий УАЗ, який не зміг здолати інженерну перешкоду українських прикордонників. У мікроавтобусі, який 10 грудня виявили у рові, були залишки контрабандної ікри.

На ділянці відділу прикордонної служби «Вовчанськ» Харківського загону транспортний засіб намагався порушити кордон. Передня частина автобуса височіла над протиконтрабандним ровом, інформують у державній прикордонній службі України.

Під час огляду транспорту в ньому та поряд виявили залишки червоної ікри, поряд лежала тара з-під чорної ікри. Людей в УАЗі чи поряд з ним не було.

Можливо, мікроавтобус підпалили навмисно, аби приховати сліди протиправної діяльності, зазначають у прикордонній службі.


З українського боку жодних слідів діяльності контрабандистів не виявили. Сліди мікроавтобуса чітко свідчили, що він рухався з боку Росії. Це підтвердили представники прикордонної служби ФСБ РФ.

Джерело: Ракурс


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