Фракция «Слуги народа» рассмотрит кадровые изменения в Кабмине

Фракция «Слуги народа» рассмотрит кадровые изменения в правительстве, фото — УП

https://racurs.ua/n147748-frakciya-slugi-naroda-rassmotrit-kadrovye-izmeneniya-v-kabmine.html

Ракурс

Кадровые изменения в Кабинете министров возможны. Об этом 14 декабря на брифинге в кулуарах Верховной Рады сообщили спикер парламента Дмитрий Разумков и глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Речь идет об отдельном заседании фракции СН, которое состоится во вторник, 15 декабря. Информацию о «кадровой фракции» подтвердил спикер Рады.

Есть два-три министра, у которых есть шансы избавиться портфелей, кто именно — увидите, — рассказал Разумков на брифинге после проведения согласительного совета в парламенте.

Не уточнил фамилии и должности и его коллега Корниенко, хотя журналисты спросили у него о министре образования Сергея Шкарлете и изменениях в Минэнергетики.

Вероятно, изменения могут быть. Буду комментировать только если будут заявления кого-то об отставке, или представление премьера на кого-то, — сказал руководитель президентской партии.

Корниенко назвал слухи об отставке министра Максима Степанова «очередной историей» о «давайте снимем Степанова».

Проведение кадрового заседания фракции во вторник подтвердили и другие члены СН — Ирина Верещук, Евгения Кравчук и Александр Качура.

«Ракурс» ранее сообщал, что 14 декабря заседание президентской фракции будет посвящено проекту бюджета на 2021 год и нескольким другим законопроектам. Заседание состоится сегодня в 18.00 в центре «Парковый».