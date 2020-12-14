Глобальний збій у Googlе — не працюють YouTube, Gmail та інші сервіси

https://racurs.ua/ua/n147749-globalnyy-zbiy-u-google-ne-pracuut-youtube-gmail-ta-inshi-servisy-foto.html

Ракурс

У Googlе стався глобальний збій у понеділок, 14 грудня, — станом на 14.00 не працює сайт відеохостингу YouTube, пошта Gmail та інші сервіси.

Як повідомляє Downdetector — проблеми з сервісами американського інтернет-гіганта фіксуються у низці країн Європи.

Причина збоїв у роботі сервісів Google наразі невідома, однак зазначається, що кількість помилок і звернень за останню годину б'є рекорди року, а сервери не відповідають.

Нагадаємо, 10 грудня «Ракурс» повідомляв про проблеми у роботі Месенджера Facebook. Додаток для обміну приватними повідомленнями соціальної мережі Facebook перестав працювати 10 грудня близько 12.00. Перші повідомлення користувачів з різних країн про проблеми в роботі сервісу почали поступати після 11.00. До 12.00 кількість таких повідомлень стрімко зросла.