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Ракурс
Глобальний збій у Googlе — не працюють YouTube, Gmail та інші сервіси

Googlе «ліг» — не працюють YouTube, Gmail та інші сервіси (ФОТО)

14 гру 2020, 14:06
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У Googlе стався глобальний збій у понеділок, 14 грудня, — станом на 14.00 не працює сайт відеохостингу YouTube, пошта Gmail та інші сервіси.

Як повідомляє Downdetector — проблеми з сервісами американського інтернет-гіганта фіксуються у низці країн Європи.

Причина збоїв у роботі сервісів Google наразі невідома, однак зазначається, що кількість помилок і звернень за останню годину б'є рекорди року, а сервери не відповідають.

Глобальний збій у Googlе

YouTube не працює

Gmail не працює


Googlе Drive не працює

Нагадаємо, 10 грудня «Ракурс» повідомляв про проблеми у роботі Месенджера Facebook. Додаток для обміну приватними повідомленнями соціальної мережі Facebook перестав працювати 10 грудня близько 12.00. Перші повідомлення користувачів з різних країн про проблеми в роботі сервісу почали поступати після 11.00. До 12.00 кількість таких повідомлень стрімко зросла.

Джерело: Ракурс


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