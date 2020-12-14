У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n147750-prychynu-vajkogo-perebigu-koronavirusu-vstanovyly-ucheni.html

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Коронавірус Sars-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, змушує імунітет атакувати клітини свого ж організму, замість того, щоб боротися з хворобою.

Чим більша кількість таких антитіл, тим важчим є перебіг захворювання, повідомляє видання The Guardian з посиланням на результати досліджень учених з Єльського університету (США).

Учені, досліджуючи імунні реакції заражених і не заражених людей, виявили так звані аутоантитіла, які помилково атакують власний організм.

На відміну від звичайних антитіл, котрі блокують віруси, чіпляючись за білки на їхні поверхні, аутоантитіла, які мають неправильну форму, помилково атакують білки на клітинах людини.

Аутоантитіла атакували організм на декількох фронтах — від мозку, судин та печінки до сполучних тканин та шлунково-кишкового тракту.

Спостерігалися навіть випадки аутоантитіл, націлених на В-клітини — клітинні фабрики, що викидають антитіла для боротьби з вірусом. У одного з пацієнтів були виявлені аутоантитіла, які, схоже, знищили багато захисних Т-клітин організму.

Хоча певні аутоантитіла у деяких пацієнтів, очевидно, були до зараження COVID-19, інші з’являлись і наростали в ході прогресування захворювання, зазначають учені.

Постковідні синдроми можуть бути наслідком діяльності довгоживучих аутоантитіл, які зберігаються і після очищення організму від вірусу, — наголошують учені, — Якщо це так, існують імунодепресивні методи лікування, котрі застосовуються при ревматологічних захворюваннях, які можуть бути ефективними.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що у важких випадках COVID-19 поведінка імунних клітин людини нагадує складні випадки системного червоного вовчака — відомого аутоімунного захворювання, при якому антитіла пошкоджують ДНК здорових клітин.