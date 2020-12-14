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Ракурс
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Фото: УЄФА в Твіттер

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (ІНФОГРАФІКА)

14 гру 2020, 14:12
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Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбулося у понеділок, 14 грудня.

Церемонія жеребкування пройшла у швейцарському Ньйоні. Команди були поділені на два кошики. У плей-офф Ліги чемпіонів вийшли 16 команд. Вісім команд, які перемогли у своїх групах були сіяними, ще вісім команд, які посіли другі місця, — несіяними. Про це повідомляється на сторінці УЄФА у Twitter.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

  • «Борусія» М — «Манчестер Сіті»
  • «Лаціо» — «Баварія»
  • «Атлетико» — «Челсі»
  • «Ляйпциг» — «Ліверпуль»
  • «Порту» — «Ювентус»
  • «Барселона» — «ПСЖ»
  • «Севілья» — «Борусія» Д
  • «Аталанта» — «Реал»

Перші матчі плей-офф в 2021 році пройдуть 16−17 лютого та 23−24 лютого. Матчі-відповіді заплановані на 9−10 березня та 16−17 березня. Як відомо, чинним переможцем турніру є мюнхенська «Баварія».


Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Фото: УЄФА в Твіттер

Нагадаємо, 8 грудня київське «Динамо» мінімально перемогло 1:0 угорський «Ференцварош» та здобуло собі путівку у Лігу Європи. Підопічні Мірчі Луческу зіграють у новому турнірі вже навесні 2021 року.

Джерело: Ракурс


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