Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Фото: УЄФА в Твіттер

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Ракурс

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбулося у понеділок, 14 грудня.

Церемонія жеребкування пройшла у швейцарському Ньйоні. Команди були поділені на два кошики. У плей-офф Ліги чемпіонів вийшли 16 команд. Вісім команд, які перемогли у своїх групах були сіяними, ще вісім команд, які посіли другі місця, — несіяними. Про це повідомляється на сторінці УЄФА у Twitter.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

«Борусія» М — «Манчестер Сіті»

«Лаціо» — «Баварія»

«Атлетико» — «Челсі»

«Ляйпциг» — «Ліверпуль»

«Порту» — «Ювентус»

«Барселона» — «ПСЖ»

«Севілья» — «Борусія» Д

«Аталанта» — «Реал»

Перші матчі плей-офф в 2021 році пройдуть 16−17 лютого та 23−24 лютого. Матчі-відповіді заплановані на 9−10 березня та 16−17 березня. Як відомо, чинним переможцем турніру є мюнхенська «Баварія».

Нагадаємо, 8 грудня київське «Динамо» мінімально перемогло 1:0 угорський «Ференцварош» та здобуло собі путівку у Лігу Європи. Підопічні Мірчі Луческу зіграють у новому турнірі вже навесні 2021 року.