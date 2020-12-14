Ставлення до ЛГБТ-прайдів озвучив мер-євангеліст з Рівного

https://racurs.ua/ua/n147753-stavlennya-do-lgbt-praydiv-ozvuchyv-mer-ievangelist-z-rivnogo.html

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Олександр Третяк, 35-річний мер-євангеліст Рівного, котрий на виборах міського голови у листопаді переміг представника забудовників, розповів, чи заборонятиме прайди ЛГБТ-спільноти. До обрання мером міста від команди «Європейської солідарності» Третяк керував духовною семінарією, а також організовував молитовні сніданки.

Третяк відповів на запитання журналістів щодо просування «сімейних цінностей» і свого ставлення до прайдів ЛГБТ-спільноти.

Вийде там дві-три людини — будь ласка, нехай пройдуться. Забороняти немає сенсу, — запевнив мер в інтерв’ю для «ВВС Україна».



Третяк пояснив, що у цьому питанні він має намір керуватися виключно Конституцією України і не планує «нічого забороняти».

Нагадаємо, Олександр Третяк балотувався від партії Петра Порошенка і став єдиним мером від «ЄС» у великих містах України. Водночас у Рівному впродовж багатьох років спостерігаються проблеми зі стихійною торгівлею та безсистемною забудовою міста — компанії хаотичною зводять висотки у центрі населеного пункту. Також існують проблеми з підтопленням центральних вулиць. Раніше містом впродовж 12 років керував Володимир Хомко. За його каденції історико-архітектурний опорний план міста так і не було затверджено.