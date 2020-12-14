«Динамо» і «Шахтар» дізналися лютневих суперників у Лізі Європи

«Динамо» і «Шахтар» дізналися лютневих суперників у Лізі Європиhttps://racurs.ua/ua/n147754-dynamo-i-shahtar-diznalysya-vesnyanyh-supernykiv-u-lizi-ievropy.htmlРакурс
«Динамо» зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи з бельгійським «Брюгге», а «Шахтар» (Донецьк) — із ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва.
У понеділок, 14 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. За підсумками жеребкування, суперником підопічних Мірчі Луческу стане «Брюгге».
Перший матч «біло-сині» проведуть удома 18 лютого, матч-відповідь пройде за тиждень, 25 лютого, на полі суперника.
Натомість «Шахтар» стартує у Києві, а матч-відповідь зіграє в Ізраїлі.
Нагадаємо, що обидва українські клуби потрапили у Лігу Європи із Ліги чемпіонів, адже вибороли треті місця у груповому турнірі. Кияни в ключовому матчі перемогли «Ференцварош» Сергія Реброва, а «гірники» — вистояли в Італії проти «Інтера».