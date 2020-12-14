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Ракурс
"Динамо" і "Шахтар" дізналися лютневих суперників у Лізі Європи, фото — Твіттер УЕФА

«Динамо» і «Шахтар» дізналися лютневих суперників у Лізі Європи

14 гру 2020, 14:40
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«Динамо» зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи з бельгійським «Брюгге», а «Шахтар» (Донецьк) — із ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва.

У понеділок, 14 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. За підсумками жеребкування, суперником підопічних Мірчі Луческу стане «Брюгге».

"Динамо" зіграє в ЛЄ з "Брюгге"

Перший матч «біло-сині» проведуть удома 18 лютого, матч-відповідь пройде за тиждень, 25 лютого, на полі суперника.

Натомість «Шахтар» стартує у Києві, а матч-відповідь зіграє в Ізраїлі.


Жеребкування Ліги Європи, фото — Твіттер УЕФА

Нагадаємо, що обидва українські клуби потрапили у Лігу Європи із Ліги чемпіонів, адже вибороли треті місця у груповому турнірі. Кияни в ключовому матчі перемогли «Ференцварош» Сергія Реброва, а «гірники» — вистояли в Італії проти «Інтера».

Джерело: Ракурс


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