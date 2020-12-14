"Динамо" і "Шахтар" дізналися лютневих суперників у Лізі Європи, фото — Твіттер УЕФА

https://racurs.ua/ua/n147754-dynamo-i-shahtar-diznalysya-vesnyanyh-supernykiv-u-lizi-ievropy.html

Ракурс

«Динамо» зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи з бельгійським «Брюгге», а «Шахтар» (Донецьк) — із ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва.

У понеділок, 14 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. За підсумками жеребкування, суперником підопічних Мірчі Луческу стане «Брюгге».

Перший матч «біло-сині» проведуть удома 18 лютого, матч-відповідь пройде за тиждень, 25 лютого, на полі суперника.

Натомість «Шахтар» стартує у Києві, а матч-відповідь зіграє в Ізраїлі.

Нагадаємо, що обидва українські клуби потрапили у Лігу Європи із Ліги чемпіонів, адже вибороли треті місця у груповому турнірі. Кияни в ключовому матчі перемогли «Ференцварош» Сергія Реброва, а «гірники» — вистояли в Італії проти «Інтера».