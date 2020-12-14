8 тис. грн за карантин — Мінцифри попереджає ФОПів про затримки

https://racurs.ua/ua/n147757-8-tys-grn-za-karantyn-mincyfry-poperedjaie-fopiv-pro-zatrymky.html

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Про затримки з оформленням виплат для ФОПів попереджає Міністерство цифрової трансформації України через одночасні спроби сотень тисяч українців зареєструвати заяви на отримання допомоги у додатку «Дія».

Про це прес-служба Мінцифри інформувала 14 грудня.

Сотні тисяч українців одночасно намагаються подати заяви на отримання виплат в «Дії». Маємо рекордну кількість користувачів. Якщо вам не вдається подати заяву, не хвилюйтеся, а зробіть це трохи пізніше, — йдеться у повідомленні профільного відомства.

У Мінцифри пояснили, що проблеми з оформленням «коронавірусних» виплат пов’язані із пропускною спроможністю користувачів порталу та сервісом, який відповідає за безпеку додатку «Дія».

Також там запевнили, що усі охочі зможуть скористатися послугою, оскільки «заяви від ФОПів та найманих працівників приймаються до 31 грудня».

Окрім цього, у понеділок під час селекторної наради у президента Володимира Зеленського очільник уряду Денис Шмигаль наголосив про початок реєстрації на порталі та в додатку «Дія» осіб, які звертаються по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посилених карантинних обмежень.

Станом на ранок звернулися вже понад 5 тис. осіб. За попередніми оцінками, майже мільйон осіб підпадають під відшкодування восьми тисяч гривень. Реєстрація триватиме від сьогодні до 31 грудня включно. Ті, хто зареєструються 29−31 грудня, отримають оплату на початку січня. Інші заявники мають отримати виплати до Нового року, — зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, подати заявку можна на порталі «Дія» в особистому кабінеті або через додаток, обравши розділ «Послуги». Після перевірки даних гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок.