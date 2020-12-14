Тато на ковзанах. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n147781-zirkou-socmerej-stav-harkivskyy-tatus-na-kovzanah-kuryozne-video.html

Ракурс

Харківський тато на ковзанах вразив соцмережі, прогулюючись з дитиною у візочку біля власного будинку. Через ожеледицю на дорогах, він не розгубився і вдягнув на прогулянку з дитиною ковзани.

Відео за участю креативного татуся миттєво поширилося у соцмереж. Про це повідомляє Telegram-канал Харків 1654.



Зазначається, що тато, який попри ожеледицю вирішив прогулятися з дитиною, є професійним хокеїстом. Дехто у коментарях назвав чоловіка «татком тижня». Та здебільшого містяни обурені, що тротуари геть не посипані, люди публікують фото та відео «безкоштовних ковзанок», не добираючи слів.

Наразі ожеледь у Харкові посилюється. Наголосимо, що у Києві за вихідні травмувалося 1 тис. 369 осіб через ожеледицю, яка утворилася на дорогах та тротуарах міста. Зокрема, 12−13 грудня троє людей постраждали через переохолодження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Харкові вулиці вкрилися шаром льоду через негоду. Ходити по кризі пішоходам доволі незручно, але дехто використовує цю ситуацію для розваги. Так, деякі місцеві мешканці одягають ковзани та катаються на тротуарах. Очевидці зняли відповідне відео у центрі міста та на Харківському житловому масиві «Олексіївка».