Меган Маркл. Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n147780-megan-markl-zvynuvatyly-u-kopiuvanni-keyt-middlton-foto.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиню Сассекську, звинуватили у копіюванні Кейт Міддлтон через новий макіяж у відеозверненні до «героїв пандемії коронавірусу».

Йдеться про ролик, в якому герцогиня подякувала людям, котрі борються на передовій з коронавірусом. Відповідна дискусія розгорнулася на Daily Mail.

Повідомляється, що під час свого звернення Меган Маркл не тільки відзначила заслуги докторів, а й похвалила медичний персонал, волонтерів та простих громадян, що дбали про людей під час епідемії.



На відео королівська особа постала без звичного для неї макіяжу — темної підводки для очей, бронзового контуру і широких брів. Замість цього вона вважала за краще нанести легкий рум’янець на щоки, напівпрозорий тон і лілові тіні, що поєднуються з квітами, які перебувають за її спиною в ролику.

В той самий час прихильники герцогині залишилися незадоволеними зміною стилю Меган Маркл. Вони звинуватили її в мавпуванні образу герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, і взялися критикувати її зовнішній вигляд.

У коментарях користувачі соцмереж не скупилися на висловлювання — вони називали герцогиню «жалюгідною фальшивкою».

Ботокс, філери і пластичні операції. Як фальшива банкнота в дев’ять шилінгів, — висловлювалися вони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл, герцогиня Сассекська, несподівано з’явилася на телеканалі CNN, щоб віддати данину «силі людського духу» і «тихим героям», які допомагають перемогти пандемію коронавірусу.