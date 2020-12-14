Меган Маркл. Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/n147780-megan-markl-obvinili-v-podrajanii-keyt-middlton-foto.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиню Сассекскую, обвинили в копировании Кейт Миддлтон из-за нового макияжа в видеообращении к «героям пандемии коронавируса».

Речь идет о ролике, в котором герцогиня поблагодарила людей, которые борются на передовой с коронавирусом. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

Сообщается, что во время своего обращения Меган Маркл не только отметила заслуги докторов, а и похвалила медицинский персонал, волонтеров и простых граждан, которые заботились о людях во время эпидемии.

На видео королевская особа предстала без привычного для нее макияжа — темной подводки для глаз, бронзового контура и широких бровей. Вместо этого она предпочла нанести легкий румянец на щеки, полупрозрачный тон и лиловые тени, сочетающиеся с цветами, находящимися за ее спиной в ролике.

В то же время поклонники герцогини остались недовольными сменой стиля Меган Маркл. Они обвинили ее в подражании герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон, и принялись критиковать ее внешний вид.

В комментариях пользователи соцсетей не скупились на выражения — они называли герцогиню «жалкой фальшивкой».

Ботокс, филлеры и пластические операции. Как фальшивая банкнота в девять шиллингов, — высказывались они.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл, герцогиня Сассекская, неожиданно появилась на телеканале CNN, чтобы отдать дань уважения «силе человеческого духа» и «тихим героям», которые помогают победить пандемию коронавируса.