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Ракурс
Меган Маркл. Фото: Daily Mail

Меган Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон (ФОТО)

14 дек 2020, 22:40
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Меган Маркл, герцогиню Сассекскую, обвинили в копировании Кейт Миддлтон из-за нового макияжа в видеообращении к «героям пандемии коронавируса».

Речь идет о ролике, в котором герцогиня поблагодарила людей, которые борются на передовой с коронавирусом. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

Сообщается, что во время своего обращения Меган Маркл не только отметила заслуги докторов, а и похвалила медицинский персонал, волонтеров и простых граждан, которые заботились о людях во время эпидемии.

Меган Маркл. Фото: Daily mail

На видео королевская особа предстала без привычного для нее макияжа — темной подводки для глаз, бронзового контура и широких бровей. Вместо этого она предпочла нанести легкий румянец на щеки, полупрозрачный тон и лиловые тени, сочетающиеся с цветами, находящимися за ее спиной в ролике.

В то же время поклонники герцогини остались недовольными сменой стиля Меган Маркл. Они обвинили ее в подражании герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон, и принялись критиковать ее внешний вид.

В комментариях пользователи соцсетей не скупились на выражения — они называли герцогиню «жалкой фальшивкой».


Ботокс, филлеры и пластические операции. Как фальшивая банкнота в девять шиллингов, — высказывались они.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл, герцогиня Сассекская, неожиданно появилась на телеканале CNN, чтобы отдать дань уважения «силе человеческого духа» и «тихим героям», которые помогают победить пандемию коронавируса.

Источник: Ракурс


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