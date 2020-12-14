Качура. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n147779-itogi-zasedaniya-slug-podvel-kachura-budjet-na-etoy-nedele-proletaet.html

Ракурс

Итоги заседания «Слуги народа» подвел народный депутат фракции в парламенте Александр Качура. По его словам, Верховная Рада не готова принять госбюджет-2021 на текущей неделе.

Нардеп допускает, что бюджет могут принять на внеочередном заседании. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, существует большая вероятность, что госбюджет на следующий год будут принимать ночью. Обсуждая проект бюджета на заседании фракции с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, нардеп отметил, что многие депутаты, в том числе и он, не услышали от главы правительства ответы на свои вопросы.

Качура заявил, что у многих депутатов могут возникнуть сомнения, стоит ли поддерживать документ именно в этой редакции. Он заявил, что видит определенные колебания среди коллег. При этом нардеп отметил, что законопроект о госбюджете может набрать необходимое количество голосов, если «слуг» поддержат их коллеги из других фракций и групп.

Напомним, ранее мы сообщали, что государственный бюджет на 2021 год Верховная Рада планировала рассмотреть на пленарном заседании во вторник, 15 декабря. Эту информацию подтверждал в своем Телеграмм-канале и заместитель главы налогового комитета парламента, нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.