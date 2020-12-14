День работников судов. Фото: Istock

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15 декабря в Украине профессиональный праздник отмечают работники судов. Он установлен Указом Президента от 8 декабря 2000 года «учитывая роль судов в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, в утверждении принципа верховенства права и развития и укреплении Украины как демократического, правового государства».

Именно 15 декабря 1917 года в УНР был создан высший судебный орган — Генеральный суд. Первое его заседание состоялось 15 января 1918 года, а вот апелляционные суды приступили к выполнению своих обязанностей лишь в конце апреля 1918 года. Начиная с февраля-марта 1918 года на территории Украины действовали и военно-революционные и военные суды. Высший суд УНР состоял из трех департаментов: административного, гражданского и уголовного, главы которых подчинялись высокому судье. Таким образом, в Украине была создана собственная судебная система и велась работа, направленная на обеспечение утверждения судебной власти.

Сейчас в стране происходит судебная реформа, цель которой — реформирование судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов.

Также в этот день в мире отмечают Международный день чая. Сегодня чай стал неотъемлемой частью повседневной жизни: его пьют утром, в обед и вечером, потому что он прекрасно утоляет жажду, а некоторые виды чая даже обладают лечебными свойствами.

История чая берет свое начало в Древнем Китае. Существует множество легенд о том, как он появился. Сначала его употребляли, как лекарственное средство, а позже начали употреблять, как повседневный напиток.

Этот напиток не имел спроса у европейцев, которые попробовали его, но предпочли кофе. Признание чая произошло до 1652 году в Англии, когда англичане начали торговать чаем. Объемы его продажи выросли благодаря поддержке королевских особ. Чаепитие начало набирать обороты, когда английский король Чарльз II женился на португальской принцессой Кэтрин, ярой любительнице чая. Кэтрин пила чай при дворе из изысканных полупрозрачных китайских чашек, и вскоре этот пример переняли дворяне. Чай был очень дорогим, но модным. Для аристократов, которые следили за модой, он стал неотъемлемой частью стиля.

В этот день произошло:

1699 — указом царя Петра I в Московии вместо летоисчисления от «сотворения мира» введен юлианский календарь, отсчет и празднование нового года перенесено с 1 сентября на 1 января;

1915 — в американской газете New York Times выходит статья о геноциде армян в Османской империи;

1917 — в Кишиневе провозглашено Молдавскую Демократическую Республику;

1932 — ЦК КП (б)У утвердил перечень 82 районов Украины, куда прекращалось поступление промышленных и продовольственных товаров из-за срыв планов хлебозаготовок (начало Голодомора);

1932 — В. Молотов и И. Сталин запретили осуществление украинизации на Дальнем Востоке, в Казахстане, Средней Азии, чтобы исключить проникновение высланных «буржуазно-националистических элементов» в украинизированные районы, в связи с этим решено перевести украинские газеты и издания на русский язык;

1934 — в Киеве, в подвалах НКВД УССР были расстреляны 28 «членов» вымышленного чекистами «Объединение украинских националистов», среди которых — украинские писатели Дмитрий Фальковский, Григорий Косынка, Кость Ураган, Алексей Влызько, Иван Крушельницкий;

1939 — в Атланте состоялась премьера фильма Дэвида Селзника с участием Вивьен Ли «Унесенные ветром», поставленного по роману лауреата Пулитцеровской премии Маргарет Митчелл. Лента сразу стала очень популярной, побила все рекорды кассовых сборов и в следующем году получила девять «Оскаров»;

1961 — суд в Иерусалиме приговорил бывшего оберштурмбаннфюрера гестапо Адольфа Эйхмана, который руководил «окончательным решением еврейского вопроса», к смертной казни;

1970 — впервые осуществлена ​​посадка космического аппарата с Земли на другую планету (межпланетная станция «Венера-7»);

2000 — в Украине окончательно прекратила работу Чернобыльская АЭС;

2000 — в знак протеста против политики президента Леонида Кучмы на главной площади Киева участниками акции «Украина без Кучмы» были установлены первые палатки;

2018 — восстановлена ​​автокефальная поместная Православная церковь Украины.

В этот день родились:

1832 — Александр Густав Эйфель, французский инженер-строитель и архитектор;

1859 — Людвик Заменгоф, создатель международного языка эсперанто;

1883 — Анна Собачко-Шостак, украинская художница, мастер декоративной росписи;

1890 — Василий Емец, мировой славы бандурист-виртуоз;

1928 — Фриденсрайх Хундертвассер, австрийский художник, дизайнер и архитектор;

1934 — Станислав Шушкевич, первый председатель Верховного Совета независимой Беларуси;

1958 — Соломия Павлычко, украинская писательница, издательница, публицист, автор трудов по истории феминизма.

Напомним, ранее мы сообщали, что новогодние праздники в этом году пройдут с коррективами из-за эпидемии коронавируса. Празднование в городах Украины планируют провести с соблюдением карантинных ограничений, чтобы предотвратить рост количества новых больных. В случае введения карантина в украинских городах планируют транслировать все торжества онлайн.