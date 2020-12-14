День працівників суду. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147778-15-grudnya-vidznachaut-den-pracivnykiv-sudu-ta-mijnarodnyy-den-chau.html

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15 грудня в Україні професійне свято відзначають працівники судів. Його встановлено згідно з Указом Президента від 8 грудня 2000 року «ураховуючи роль судів у забезпеченні захисту прав і свобод людини і громадянина, в утвердженні принципу верховенства права та розвитку і зміцненні України як демократичної, правової держави».

Саме 15 грудня 1917 року в УНР було створено найвищий судовий орган — Генеральний суд. Перше його засідання відбулося 15 січня 1918 року, а от апеляційні суди стали до виконання своїх обов’язків лише наприкінці квітня 1918 року. Починаючи з лютого-березня 1918 року на території України діяли й військово-революційні та військові суди. Найвищий суд УНР складався з трьох департаментів: адміністративного, цивільного та карного, голови яких підпорядковувались Найвищому судді. Таким чином, в Україні була створена власна судова система і велася робота, спрямована на забезпечення утвердження судової влади.

Наразі в країні відбувається судова реформа, мета якої — реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів.

Також у цей день у світі відзначають Міжнародний день чаю. Сьогодні чай став невід'ємною частиною повсякденного життя: його п’ють зранку, в обід та ввечері, бо він чудово тамує спрагу, а деякі види чаю навіть мають лікувальні властивості.

Історія чаю бере свій початок в Стародавньому Китаї. Існує безліч легенд про те, як він з’явився. Спочатку його вживали, як лікарський засіб, а пізніше почали вживати, як повсякденний напій.

Цей напій не мав попиту у європейців, які скуштували його, але віддали перевагу каві. Визнання чаю відбулося аж 1652 року в Англії, коли англійці почали торгувати чаєм. Об'єми його продажу зросли завдяки підтримці королівських осіб. Чаювання почало набирати обертів, коли англійський король Чарльз II одружився з португальською принцесою Кетрін, запеклою любителькою чаю. Кетрін пила чай при дворі з вишуканих напівпрозорих китайських чашок, і незабаром цей приклад перейняли дворяни. Чай був дуже дорогим, але модним. Чаювання отримало стильність та вишуканість. Для аристократів, які стежили за модою, він став невіддільною частиною стилю.

У цей день відбулося:

1699 — Указом царя Петра I в Московії замість літочислення від «сотворіння світу» введено юліанський календар; відлік і святкування нового року перенесено з 1 вересня на 1 січня;

1915 — в американській газеті New York Times виходить стаття про геноцид вірмен в Османській імперії;

1917 — у Кишиневі проголошено Молдовську Демократичну Республіку;

1932 — ЦК КП (б)У затвердив перелік 82 районів України, куди припинялося надходження промислових і продовольчих товарів за зрив планів хлібозаготівлі (початок Голодомору);

1932 — В. Молотов та Й. Сталін заборонили здійснення українізації на Далекому Сході, в Казахстані, Середній Азії, ЦЧО, щоб унеможливити проникнення висланих «буржуазно-націоналістичних елементів» в українізовані райони, наказують перевести українські газети та видання на російську мову;

1934 — у Києві, в підвалах НКВС УСРР були розстріляні 28 «членів» вигаданого чекістами «Об'єднання українських націоналістів», серед яких — українські письменники Дмитро Фальківський, Григорій Косинка, Кость Буревій, Олекса Влизько, Іван Крушельницький;

1939 — в Атланті відбулася прем'єра фільму Дейвіда Селзніка за участю акторів Вів'єн Лі і Кларка Ґейбла «Розвіяні вітром», поставленого за романом лауреата Пулітцерівської премії Маргарет Мітчелл. Стрічка відразу стала надзвичайно популярною, побила всі рекорди касових зборів і наступного року отримала дев’ять «Оскарів»;

1961 — суд у Єрусалимі засудив колишнього оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Ейхмана, який керував «остаточним вирішенням єврейського питання», до смертної кари;

1970 — вперше здійснено посадку космічного апарату з Землі на іншу планету (міжпланетна станція «Венера-7»);

2000 — В Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС.;

2000 — на знак протесту проти політики президента Леоніда Кучми на головній площі Києва учасниками акції «Україна без Кучми» були встановлені перші намети;

2018 — відновлена автокефальна помісна Православна церква України.

У цей день народились:

1832 — Александер Густав Ейфель, французький інженер-будівельник і архітектор;

1859 — Людвік Заменгоф, творець міжнародної мови есперанто;

1883 — Ганна Собачко-Шостак, українська художниця, майстер декоративного розпису;

1890 — Василь Ємець, світової слави бандурист-віртуоз;

1928 — Фріденсрайх Гундертвассер, австрійський художник, дизайнер та архітектор;

1934 — Станіслав Шушкевич, перший голова Верховної ради незалежної Білорусі;

1958 — Соломія Павличко, українська письменниця, видавчиня, публіцистка, автор праць з історії фемінізму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новорічні свята цього року пройдуть з корективами через епідемію коронавірусу. Святкування у містах України планують провести з дотриманням карантинних обмежень, щоб запобігти зростанню кількості нових хворих. У разі запровадження карантину в українських містах планують транслювати усі урочистості онлайн.