От чего не стоит отказываться на карантине, рассказали ученые

Прогулка. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147777-ot-chego-ne-stoit-otkazyvatsya-na-karantine-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Карантин из-за коронавируса может вредить психическому здоровью, считает международная группа ученых. Исследователи выяснили, что у тех, кто сидит дома, не имея доступа к прогулкам в парке, возникают симптомы депрессии и беспокойства.

Отмечается, что те люди, которые имели доступ для выхода на свежий воздух, чувствовали себя гораздо лучше, чем те, кто не имел такой возможности. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of the Total Environment.

Сообщается, что ученые из Баскского технологического центра AZTI (Испания), университетов короля Абдулазиза (Саудовская Аравия) и Эксетера (Великобритания), Норвежского института исследования природы, Норвежского университета естественных наук (Норвегия) и Центра когнитивных наук (Австрия) провели онлайн-опрос среди 6 тыс. 769 человек из 77 стран.

Опрос проходил во время первой волны коронавируса в Европе с марта по май 2020 года. Основное внимание ученые уделили ответам 5 тыс. 218 человек из девяти стран, которые демонстрировали симптомы депрессии и беспокойства.

Отмечается, что именно в этих странах самоизоляция была наиболее жесткой — людям разрешалось выходить на улицу лишь в магазин для покупки товаров первой необходимости. Занятия физкультурой на спортплощадке, активный отдых и прогулки были полностью запрещены. А вот в странах, где карантинные меры оказались более демократичными, и людям можно было гулять в парках и выезжать на природу, депрессия и беспокойство были менее выражены.

В то же время исследователи выяснили, что те люди, которые имели выход в личный сад или на балкон, смогли сохранить более позитивный настрой во время карантина.

Напомним, ранее мы сообщали, что алкоголизм начал набирать обороты в связи с эпидемией коронавируса в мире. Американские учёные выявили взаимосвязь между самоизоляцией и употреблением алкоголя. Оказалось, что люди, у которых наблюдалась зависимость от алкоголя, из-за карантина стали пить еще больше.