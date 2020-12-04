Праздники на карантине — от чего откажется Киев на Новый год

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Празднование Нового года в Киеве пройдет традиционно месяц — с 19 декабря по 19 января. Больше всего праздничных локаций будет на Софийской и Контрактовой площадях и возле Арки дружбы народов.

Праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19.00, в день Святого Николая.

Впрочем, в столице в этом году будут пытаться обезопасить новогодне-рождественские локации от скопления людей, сообщила на брифинге 4 декабря директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

Во время карантинного празднования Нового года не будет традиционных фестивальных событий и большой сцены, которую традиционно ставили на Софиевской площади.

Попова заявила, что в КГГА разработали большой рождественско-новогодний пешеходный маршрут — от Арки дружбы народов, через пешеходно-велосипедный мост, парк «Владимирская горка», Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади. На каждой из локаций будут предусмотрены зоны для детских развлечений (каток, 20-метровое колесо обозрения и ледовая горка).

Возле Арки Дружбы Народов проведут молодежный фестиваль Snigfest.

Главная елка страны будет искусственной, ее в этом году обещают сделать «совершенно непривычной».

Власти столицы также решили отказаться от фуд-кортов, концертов и анимационных программ.

Ранее в КГГА сообщали, что главная елка страны на Софийской площади в Киеве будет искусственной и обойдется в 5−7 млн ​​грн. Средства на нее получены от спонсоров и рекламодателей. Тематика празднования — «Сказочный лес».

В Киеве установят сразу три новогодние елки. Кроме Софийской площади, новогодние деревья будут возле Арки дружбы народов и на Контрактовой площади.

Организаторы отметили, что возможно ограждение территории, чтобы к елке подходило ограниченное количество людей.