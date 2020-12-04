Свята на карантині — від чого відмовиться Київ на Новий рік

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Святкування Нового року у Києві триватиме традиційно місяць — з 19 грудня до 19 січня. Найбільше святкових локацій буде на Софійській та Контрактовій площах і біля Арки дружби народів.

Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19.00, у день Святого Миколая.

Утім, в столиці цьогоріч намагатимуться убезпечувати новорічно-різдвяні локації від скупчення людей, повідомила на брифінгу 4 грудня директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

Під час карантинного святкування Нового року не буде традиційних фестивальних подій і великої сцени, яку традиційно ставили на Софіївській площі.

Попова заявила, що у КМДА розробили великий різдвяно-новорічний пішохідний маршрут — від Арки дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі. На кожній із локацій будуть передбачені зони для дитячих розваг, як то: ковзанка, 20-метрове оглядове колесо та льодова гірка.

Біля Арки Дружби Народів проведуть молодіжний фестиваль Snigfest.

Головна ялинка країни буде штучною, її цього року обіцяють зробити «абсолютно незвичною».

Влада столиці також вирішила відмовитися від фуд-кортів, концертів та анімаційних програм.

Раніше в КМДА повідомляли, що головна ялинка країни на Софійській площі у Києві буде штучною і обійдеться у 5−7 млн грн. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців. Тематика святкування — «Казковий ліс».

В Києві встановлять відразу три новорічні ялинки. Крім Софійської площі, новорічні дерева будуть біля Арки дружби народів та на Контрактовій площі.

Організатори зазначили, що можливе огородження території, щоб до ялинки підходила обмежена кількість людей.