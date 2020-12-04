Конституційну кризу не зупинить закон про криміналізацію недекларування — Разумков

https://racurs.ua/ua/n147343-konstytuciynu-kryzu-ne-zupynyt-zakon-pro-kryminalizaciu-nedeklaruvannya-razumkov.html

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Верховна Рада 4 грудня повернула кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Спікер українського парламенту Дмитро Разумков обіцяє підписати цей законопроект. За його словами, необхідно ще створити умови «нормальної роботи» НАЗК та «баланс у різних вертикалях влади».

Про це Разумков розповів під час брифінгу після пленарного засідання Ради, відповідаючи на запитання, чи ухвалення сьогоднішнього закону виведе Україну з конституційної кризи.

З конституційної кризи ми не зможемо вийти цим законом. За великим рахунком, є три питання, які потрібно вирішити. Перше — це відновлення відповідальності, і ми сьогодні це зробили. Друге — це створення умов нормальної роботи НАЗК, з урахуванням тих позицій, які були відображені в рішенні Конституційного суду. І третє питання — це створення балансу у різних вертикалях влади і прогнозованість рішень, — пояснив спікер.



Він також нагадав, що озвучувалися різні законодавчі ініціативи щодо діяльності КСУ. Щодо окремих з них Рада чекає висновку Венеційської комісії. На запитання, чи планується якимось законопроектом повертати довіру до суддів КСУ, він зауважив, що за це питання відповідає правовий комітет Ради.