Закон о криминализации недекларирования не остановит конституционный кризис — Разумков

https://racurs.ua/n147343-zakon-o-kriminalizacii-nedeklarirovaniya-ne-ostanovit-konstitucionnyy-krizis-razumkov.html

Ракурс

Верховная Рада 4 декабря вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков обещает подписать этот законопроект. По его словам, необходимо еще создать условия для «нормальной работы» НАПК и «баланса в разных вертикалях власти».

Об этом Разумков рассказал на брифинге после пленарного заседания Рады, отвечая на вопрос о том, выведет ли Украину из конституционного кризиса принятие сегодняшнего законопроекта.

С конституционного кризиса мы не сможем выйти этим законом. По большому счету, есть три вопроса, которые нужно решить. Первый — это восстановление ответственности, и мы сегодня это сделали. Второй — это создание условий для нормальной работы НАПК, с учетом тех позиций, которые были отражены в решении Конституционного суда. И третий вопрос — это создание баланса в различных вертикалях власти и прогнозируемости решений, — пояснил спикер.

Он также напомнил, что озвучивались различные законодательные инициативы о деятельности КСУ. По некоторым из них Рада ожидает заключения Венецианской комиссии. На вопрос, планируется ли каким-то законопроектом вернуть доверие к судьям КСУ, Разумков отметил, что за этот вопрос отвечает правовой комитет Рады.