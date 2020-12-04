Два штамма гриппа одновременно зафиксировали в Украине

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Ракурс

Сразу два штамма гриппа зафиксировали на этой неделе в Украине. Впервые за эпидемический сезон, который начался еще в октябре, лабораторно подтвердили циркуляцию гриппа.

Обнаружили его у четырех человек. Все случаи были подтверждены ПЦР-тестом. На предыдущей неделе, заболеваний гриппом выявлено не было, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 4 декабря.

Вспышку гриппа в Украине прогнозируют на январь-февраль. Именно этим министр оправдывает необходимость полного локдауна в этот период.

Ученые из Флоридского университета установили, что пациентов с коронавирусом, которые были вакцинированы против гриппа, реже госпитализируют, чем непривитых.

Журнал Medical Xpress сообщил, что во время ретроспективного исследования 2 тыс. 5 пациентов в возрасте от 18 лет, у которых был обнаружен COVID-19, ученые выяснили, что непривитых от гриппа в течение года пациентов с коронавирусом в 2,44 раза чаще госпитализировали, чем привитых.

Также ученые установили, что непривитые от гриппа люди с коронавирусом в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию.