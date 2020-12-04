Два штами грипу одночасно зафіксували в Україні, фото — Слово і діло

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Ракурс

Одразу два штами грипу зафіксували цього тижня в Україні. Вперше за епідемічний сезон, який почався ще в жовтні, лабораторно підтвердили циркуляцію грипу.

Виявили його в чотирьох осіб. Усі випадки були підтверджені ПЛР-тестом. Попереднього тижня, захворювань на грип виявлено не було, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 4 грудня.

Спалах грипу в Україні прогнозують на січень-лютий. Саме цим міністр виправдовує необхідність повного локдауну в цей період.

Учені з Флоридського університету встановили, що пацієнтів із коронавірусом, які були вакциновані проти грипу, рідше госпіталізують, ніж нещеплених. Medical Xpress повідомив, що під час ретроспективного дослідження 2005 пацієнтів, віком від 18 років, у яких був виявлений COVID-19, учені з’ясували, що нещеплених від грипу впродовж року пацієнтів із коронавірусом у 2,44 раза частіше госпіталізували, ніж щеплених.

Також науковці встановили, що нещеплені від грипу люди з коронавірусом у 3,29 раза частіше потрапляли в реанімацію.