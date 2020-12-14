Навальный. Фото: РБК

https://racurs.ua/n147776-navalnyy-zabyl-chey-krym-politik-opublikoval-kartu-rossii-s-ukrainskim-poluostrovom-foto.html

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Алексей Навальный, российский оппозиционный политик, опубликовал в своем очередном видео карту Российской Федерации вместе с украинским полуостровом Крым, нарушив международное право.

Видео посвящено попытке отравления политика в Томске в августе 2020 года, в котором журналисты назвали фамилии возможных исполнителей. Об этом стало известно из соответствующего видео на Youtube.

Как известно, Алексей Навальный — российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России.



В декабре 2016 года оппозиционер заявил, что в случае избрания президентом проведет в Крыму «честный референдум в мире», результаты которого станут отправной точкой для того, чтобы «сделать дорожную карту, и понять, как вообще эту проблему решать». Но уже в ноябре 2019 года Алексей Навальный изменил свое мнение, заявив, что «фарш назад не прокрутите». Он отметил, что аннексия полуострова была незаконной, но поскольку уже 2 млн человек имеют российские паспорта, то обратные действия по возвращению полуострова не имеют смысла.

Напомним, ранее мы сообщали, что на вопрос «Чей Крым» ответила президент Молдовы Майя Санду, победившая на недавних выборах пророссийского кандидата Игоря Додона. Лидер партии «Действие и солидарность» заявила, что считает оккупированный Крым украинской территорией.

В то же время победитель президентской гонки соседней страны отметила, что пока не готова присоединиться к инициативе украинского МИД по деоккупации полуострова. Санду объяснила это тем, что еще не читала документ.