Олексій Навальний. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n147776-navalnyy-zabuvsya-chyy-krym-polityk-opublikuvav-kartu-rosiyi-z-ukrayinskym-pivostrovom-foto.html

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Олексій Навальний, російський опозиційний політик, опублікував у своєму черговому відео карту Російської Федерації включно з українським півостровом Крим, порушивши міжнародне право.

Відео присвячено спробі отруєння політика в Томську в серпні 2020 року, у якому журналісти назвали прізвища ймовірних виконавців. Про це стало відомо з відповідного відео на Youtube.

Як відомо, Олексій Навальний — російський опозиційний лідер, юрист, політичний і громадський діяч, який здобув популярність своїми розслідуваннями про корупцію в Росії.





У грудні 2016 року опозиціонер заявляв, що у випадку обрання президентом проведе у Криму «найчесніший референдум у світі», результати якого стануть відправною точкою для того, щоб «зробити дорожню карту, і зрозуміти, як узагалі цю проблему розв’язувати». Але вже у листопаді 2019 року Олексій Навальний змінив свою думку, заявивши, що «фаршу назад не прокрутиш». Він наголосив, що анексія півострова була незаконною, але оскільки вже 2 млн осіб мають російські паспорти, то зворотні дії з повернення півострову не мають сенсу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на запитання «Чий Крим» відповіла обраний президент Молдови Майя Санду, яка на нещодавніх виборах перемогла проросійського кандидата Ігоря Додона. Лідер партії «Дія і солідарність» заявила, що вважає окупований Крим українською територією.

Водночас переможець президентських перегонів сусідньої країни зазначила, що поки не готова приєднатися до ініціативи українського МЗС щодо деокупації півострова. Санду пояснила це тим, що ще не читала документ.