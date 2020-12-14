Дату нового засідання назвали у ТКГ — що обговорюватимуть

ТКГ. Фото: Главком

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Ракурс

Війна на Донбасі продовжується, а тому триває переговорний процес з Росією. Чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) відбудеться 15−16 грудня 2020 року.

На ньому обговорять розведення сил на Донбасі та звільнення утримуваних осіб. Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ у своєму Telegram.

Повідомляється, що на 15 грудня запланували засідання політичної, гуманітарної, безпекової та економічної підгруп, а на 16 грудня — загальне засідання ТКГ.

Під час засідання розглянуть такі питання:

розблокування російською стороною роботи КПВВ;

звільнення утримуваних осіб;

фіналізацію домовленості про 19 ділянок розмінування;

забезпечення вільного та безперешкодного доступу спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ до всієї території України;

фіналізацію домовленості про чотири нові ділянки розведення;

забезпечення вільного доступу міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Наголосимо, що українська делегація розробила свій «план дій» щодо Донбасу. Він передбачає п’ять кроків для швидкого врегулювання ситуації на окупованих територіях. Однак Росія заявила, що не підтримує ініціативу України.

Натомість росіяни готові підтримати план окупантів, які є їхніми маріонетками. Українська сторона цей план відкидає, оскільки бойовики не є учасниками переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мир на Донбасі через рік після саміту у Парижі не настав. 9 грудня 2019 року президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини провели в Парижі чергові перемовини в «нормандському» форматі.

Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Зеленський та Володимир Путін тоді домовилися про повне припинення вогню, обмін полоненими «всіх на всіх», відкриття нових пунктів пропуску, розмінування та нові ділянки розведення. Та значного прогресу у врегулюванні збройного конфлікту на Донбасі не тільки не відбулося — сам переговорний процес знову зайшов в глухий кут. За час, що минув від останньої зустрічі лідерів «нормандської» четвірки, Україна втратила на фронті 54 військових.