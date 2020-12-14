Вакцинація. Фото: Istock

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Вакцинація від коронавірусу вже розпочалася у США. Президент США Дональд Трамп заявив, що перше в Сполучених Штатах щеплення від коронавірусу COVID-19 вже зроблено.

Щасливицею стала медична працівниця з Нью-Йорка. Про це повідомив голова держави на своїй сторінці у Twitter.

Наголошується, що перше щеплення в США зробили медсестрі Сандрі Ліндсі, яка працює в Єврейському медичному центрі Нью-Йорка. Після вакцинації жінка заявила, що відчуває надію, і порадила всім якомога швидше отримати свою дозу.





За її словами, вакцина безпечна, і означає початок кінця дуже болючого часу в країні.

Я хочу підтвердити громадськості, що вакцина безпечна… Є світло в кінці тунелю, але ми все ще маємо продовжувати носити наші маски, дотримуватися соціальної дистанції Я вірю в науку. Провідник моєї практики, як медсестри, це наука, тож я цьому вірю, — сказала вона.

Попри такий оптимізм першої людини, яка отримала щеплення, деякі медики не хочуть бути першими на черзі до вакцинації. Також численні опитування демонструють широку недовіру до вакцин серед громадськості. Наразі близько половини американців бажають зробити щеплення якомога швидше, ще чверть не впевнена у вакцині, а решта взагалі не зацікавлена в цьому питанні.

Наголосимо, що певні труднощі виникають і з доставкою вакцини. В неділю у США можна було спостерігати як працівники Pfizer у Мічигані, одягнені захисний одяг, швидко фасують вакцини до боксів з сухим льодом. Контейнери доставили до аеропорту, де їх забрав вантажний літак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що доставка першої партії схваленої вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech розпочалася в США. Розвозити препарат до всіх американських штатів почали у неділю, 13 грудня. Препарат вантажать на заводі Pfizer в Каламазу, штат Мічиган.