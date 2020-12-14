Марш у Білорусі. Фото: Tut.by

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, наказав силовикам розігнати черговий мітинг у країні. Правоохоронці оточили «Марш мудрості» у столиці Білорусі Мінську і затримували учасників.

У марші брали участь переважно люди похилого віку. Про це повідомляє «Радіо Свобода»

Повідомляється, що 14 грудня у Мінську близько сотні людей похилого віку зібралися на площі Незалежності у столиці на свій 11-й марш протесту проти насильства і беззаконня, яке продовжується з проведення президентських виборів у країні.





Люди прийшли з національними прапорами. Проспект Незалежності був перекритий, тому вони почали проводити акцію на площі, водили хоровод навколо ялинки, і кричали «Йди!», «Живе Білорусь!» Невдовзі після цього на площу Незалежності прибули силовики, вони вимагали від людей розійтися.





Мінський метрополітен закрив вхід у вестибюль станції «Площа Леніна» з боку площі Незалежності. Після цього площу оточили жовті автобуси і мікроавтобуси з силовиками, хоровод розігнали, учасників акції протесту затримали. Після затримань відкрили вхід на станцію метро «Площа Леніна».

Навколо ялинки на майдані Незалежності залишилися тільки силовики у чорному.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав представникам влади примусово працевлаштувати «безробітних протестунів» і «дармоїдів, які тиняються». Він назвав протестувальників майбутніми злочинцями.