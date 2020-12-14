Лукашенко кинув в СІЗО сотню пенсіонерів з Маршу мудрості (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n147773-lukashenko-kynuv-v-sizo-sotnu-pensioneriv-z-marshu-mudrosti-foto.htmlРакурс
Олександр Лукашенко, президент Білорусі, наказав силовикам розігнати черговий мітинг у країні. Правоохоронці оточили «Марш мудрості» у столиці Білорусі Мінську і затримували учасників.
У марші брали участь переважно люди похилого віку. Про це повідомляє «Радіо Свобода»
Повідомляється, що 14 грудня у Мінську близько сотні людей похилого віку зібралися на площі Незалежності у столиці на свій 11-й марш протесту проти насильства
і беззаконня, яке продовжується з проведення президентських виборів у країні.
Люди прийшли з національними прапорами. Проспект Незалежності був перекритий, тому вони почали проводити акцію на площі, водили хоровод навколо ялинки, і кричали «Йди!», «Живе
Білорусь!» Невдовзі після цього на площу Незалежності прибули силовики, вони вимагали від людей розійтися.
Мінський метрополітен закрив вхід у вестибюль станції «Площа Леніна» з боку площі Незалежності. Після цього площу оточили жовті автобуси і мікроавтобуси з силовиками, хоровод розігнали, учасників акції протесту затримали. Після затримань відкрили вхід на станцію метро «Площа Леніна».
Навколо ялинки на майдані Незалежності залишилися тільки силовики у чорному.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав представникам влади примусово працевлаштувати «безробітних протестунів» і «дармоїдів, які тиняються». Він назвав протестувальників майбутніми злочинцями.