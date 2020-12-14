Відвідувачам Disney почали домальовувати маски, фото – Walt Disney World

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Ракурс

Disney («Дісней»), найбільший і найвідвідуваніший парк розваг у світі, буде накладати цифрові маски відвідувачам без масок.

Деякі фотографії з атракціонів у парку розваг «фотошопляться»: на обличчя відвідувачів без масок накладаються цифрові маски, повідомляє WDW News у своєму звіті.

Першим це помітив Тоні Таунсенд, який поділився фотографією в Facebook. На ній зображені відвідувачі атракціону «Царство тварин». У той час, як люди в перших рядах носять справжні маски, на задніх можна помітити кілька криво накладених цифрових масок.

За правилами парку, людям, які під час відвідування атракціонів знімають маски, забороняється доступ до фотографій, зроблених працівниками.

Однак у «Діснеї» спростили систему: тепер вони відправляють фотографії всім, але тільки після затримки — поки співробітник або алгоритм не «прифотошоплять» цифрову маску на обличчя порушника.

За словами представників парку, накладення цифрових масок має нагадувати гостям, що вони повинні не знімати справжні маски.

Однак такий підхід і погане дотримання маскового режиму всередині «Дісней Уорлд» викликали багато запитань у користувачів інтернету. Всіх цікавить, чому людям, які не дотримуються маскового режиму, взагалі дозволяють перебувати в парку.

Раніше, «Ракурс» повідомляв, що 32 тис. працівників компанії Disney залишаться без роботи через коронавірус. Масово звільняти людей почнуть вже у першій половині 2021 року.