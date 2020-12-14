Затемнення. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147772-iedyne-u-2020-roci-sonyachne-zatemnennya-dosyaglo-svogo-piku-translyaciya.html

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Повне затемнення, яке відбудеться сьогодні, 14 грудня, уже можуть спостерігати жителі південної частини Тихого й Атлантичних океанів. Часткове затемнення почалося в 8.33 EST (15.33 за Києвом), а повна фаза почалася о 9.32 EST (16.32 за Києвом).

Повне затемнення матиме ширину приблизно 90 км і має пройти на схід через Чилі й Аргентину. Про це стало відомо з відповідною трансляції на Youtube.





Максимальне затемнення очікується в 11.13 EST (18.13 за Києвом). Це трапиться на північному заході від села й муніципалітету Сьєрра-Колорада в Аргентині. Зазначимо, що під час сонячного затемнення Місяць повністю або частково перекриває Сонце від спостерігача на Землі.

В Україні, на жаль, затемнення неозброєним оком не можна буде помітити навіть частково. Річ у тому, що на момент затемнення в нашому часовому поясі вже зайде сонце.

Затемнення — астрономічна ситуація, при якій одне небесне тіло затуляє світло від іншого небесного тіла. Найбільш відомі місячні й сонячні затемнення. Також існують такі явища, як проходження планет (Меркурія і Венери) диском Сонця.

Місячне затемнення наступає, коли Місяць входить у конус тіні, що відкидається Землею. Оскільки Місяць перед затемненням звернений до нас неосвітленою стороною, то перед затемненням завжди буває молодий Місяць, тобто Місяць не видно. Створюється враження, що Сонце закривається чорним диском. Спостерігач із Землі бачить це явище як сонячне затемнення.

Найтриваліше сонячне затемнення сталося 15 січня 2010 року в Південно-Східній Азії, і тривало понад 11 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сонячне затемнення зможуть сьогодні спостерігати жителі Землі. Усього Місяць буде проходити перед сонячним диском 24 хвилини, з них впродовж декількох хвилин Сонце буде повністю закрито в деяких регіонах.

Наступне після цього сонячне затемнення відбудеться вже 10 червня 2021 року. Його можна буде частково спостерігати і в Україні. Також це сонячне затемнення унікальне тим, що його можна буде побачити на Північному полюсі Землі.