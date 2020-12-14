Солнечное затмение. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147772-edinstvennoe-v-2020-godu-solnechnoe-zatmenie-dostiglo-svoego-pika-translyaciya.html

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Полное затмение, которое состоится сегодня, 14 декабря, уже могут наблюдать жители южной части Тихого и Атлантических океанов. Частичное затмение началось в 8.33 EST (15.33 по Киеву), а полная фаза началась в 9.32 EST (16.32 по Киеву).

Полное затмение будет иметь ширину примерно 90 км и должно пройти на восток через Чили и Аргентину. Об этом стало известно из соответствующей трансляции на Youtube.

Максимальное затмение ожидается в 11.13 EST (18.13 по Киеву). Это случится к северо-западу от деревни и муниципалитета Сьерра-Колорада в Аргентине. Отметим, что во время солнечного затмения Луна полностью или частично перекрывает Солнце от наблюдателя на Земле.

В Украине, к сожалению, затмение невооруженным глазом нельзя будет заметить даже частично. Дело в том, что на момент затмения в нашем часовом поясе уже зайдет солнце.

Затмение — астрономическая ситуация, при которой одно небесное тело заслоняет свет от другого небесного тела. Наиболее известны лунные и солнечные затмения. Также существуют такие явления, как прохождения планет (Меркурия и Венеры) по диску Солнца.

Лунное затмение наступает, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землей. Поскольку Луна перед затмением обращена к нам неосвещённой стороной, то перед затмением всегда бывает новолуние, то есть Луна не видна. Создаётся впечатление, что Солнце закрывается чёрным диском. Наблюдающий с Земли видит это явление как солнечное затмение.

Самое длительное солнечное затмение произошло 15 января 2010 года в Юго-Восточной Азии и длилось более 11 минут.

Напомним, ранее мы сообщали, что солнечное затмение смогут сегодня наблюдать жители Земли. Всего Луна будет проходить перед солнечным диском 24 минуты, из них в течение нескольких минут Солнце будет полностью закрыто в некоторых регионах.

Следующее после этого солнечное затмение состоится уже 10 июня 2021 года. Его можно будет частично наблюдать и в Украине. Также это солнечное затмение уникально тем, что его можно будет увидеть на Северном полюсе Земли.