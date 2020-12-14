Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Во время солнечного затмения, фото:

Последнее солнечное затмение состоится сегодня (ИНФОГРАФИКА)

14 дек 2020, 09:46
999

Солнечное затмение, последнее в этом году, смогут сегодня, 14 декабря, наблюдать жители Земли.

Однако украинцы его увидеть не смогут, сообщает NASA.

Затмение произойдет примерно в 18.00 по киевскому времени. Всего Луна будет проходить перед солнечным диском 24 минуты, из них в течение нескольких минут Солнце будет полностью закрыто в некоторых регионах.

Лучше всего затмение можно будет наблюдать в Южной Африке и Южной Америке. В частности, в Чили и Аргентине.

Следующее после этого солнечное затмение состоится уже 10 июня 2021 года. Его можно будет частично наблюдать и в Украине. Также это солнечное затмение уникально тем, что его можно будет увидеть на Северном полюсе Земли.

Солнечные затмения возникают, когда Луна располагается между Солнцем и наблюдателем на Земле, затмевая таким образом солнечный свет.

Путь полного солнечного затмения 14 декабря. Инфографика: NASA

Путь полного солнечного затмения 14 декабря. Северная и южная границы синие, а центральная линия – красная. Нужно находиться между синими линиями, чтобы увидеть полную фазу затмения. Инфографика: NASA


Путь полного солнечного затмения 14 декабря. Инфографика: NASA

Напомним, летом были опубликованы впечатляющие фото солнечного затмения, которое произошло 21 июня 2020 года.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров