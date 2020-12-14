Во время солнечного затмения, фото:

https://racurs.ua/n147725-poslednee-solnechnoe-zatmenie-sostoitsya-segodnya-infografika.html

Ракурс

Солнечное затмение, последнее в этом году, смогут сегодня, 14 декабря, наблюдать жители Земли.

Однако украинцы его увидеть не смогут, сообщает NASA.

Затмение произойдет примерно в 18.00 по киевскому времени. Всего Луна будет проходить перед солнечным диском 24 минуты, из них в течение нескольких минут Солнце будет полностью закрыто в некоторых регионах.

Лучше всего затмение можно будет наблюдать в Южной Африке и Южной Америке. В частности, в Чили и Аргентине.

Следующее после этого солнечное затмение состоится уже 10 июня 2021 года. Его можно будет частично наблюдать и в Украине. Также это солнечное затмение уникально тем, что его можно будет увидеть на Северном полюсе Земли.

Солнечные затмения возникают, когда Луна располагается между Солнцем и наблюдателем на Земле, затмевая таким образом солнечный свет.

Напомним, летом были опубликованы впечатляющие фото солнечного затмения, которое произошло 21 июня 2020 года.