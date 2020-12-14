Під час сонячного затемнення, фото:

https://racurs.ua/ua/n147725-ostannie-sonyachne-zatemnennya-roku-vidbudetsya-sogodni-infografika.html

Ракурс

Сонячне затемнення, останнє в цьому році, зможуть сьогодні, 14 грудня, спостерігати жителі Землі.

Однак українці його побачити не зможуть, повідомляє NASA.

Затемнення відбудеться приблизно о 18.00 за київським часом. Загалом Місяць проходитиме перед сонячним диском 24 хвилини, з них протягом кількох хвилин Сонце буде повністю закрите в деяких регіонах.

Найкраще затемнення можна буде спостерігати у Південній Африці та Південній Америці. Зокрема, у Чилі та Аргентині.

Наступне після цього сонячне затемнення відбудеться вже 10 червня 2021 року. Його можна буде частково спостерігати і в Україні. Також це сонячне затемнення унікальне тим, що його можна буде побачити на Північному полюсі Землі.

Сонячні затемнення виникають, коли Місяць розташовується між Сонцем та спостерігачем на Землі, затьмарюючи в такий спосіб сонячне світло.

Нагадаємо, влітку були опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення, котре відбулося 21 червня 2020 року.