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Під час сонячного затемнення, фото:

Останнє сонячне затемнення року відбудеться сьогодні (ІНФОГРАФІКА)

14 гру 2020, 09:46
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Сонячне затемнення, останнє в цьому році, зможуть сьогодні, 14 грудня, спостерігати жителі Землі.

Однак українці його побачити не зможуть, повідомляє NASA.

Затемнення відбудеться приблизно о 18.00 за київським часом. Загалом Місяць проходитиме перед сонячним диском 24 хвилини, з них протягом кількох хвилин Сонце буде повністю закрите в деяких регіонах.

Найкраще затемнення можна буде спостерігати у Південній Африці та Південній Америці. Зокрема, у Чилі та Аргентині.

Наступне після цього сонячне затемнення відбудеться вже 10 червня 2021 року. Його можна буде частково спостерігати і в Україні. Також це сонячне затемнення унікальне тим, що його можна буде побачити на Північному полюсі Землі.

Сонячні затемнення виникають, коли Місяць розташовується між Сонцем та спостерігачем на Землі, затьмарюючи в такий спосіб сонячне світло.

Шлях повного сонячного затемнення 14 грудня. Інфографіка: NASA

Шлях повного сонячного затемнення 14 грудня. Північна та південна межі сині, а центральна лінія – червона. Потрібно перебувати між синіми лініями, щоб побачити повну фазу затемнення. Інфографіка: NASA


Шлях повного сонячного затемнення 14 грудня. Інфографіка: NASA

Нагадаємо, влітку були опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення, котре відбулося 21 червня 2020 року.


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