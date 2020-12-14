Шляпа на елке в Киеве. Фото: kor.ill.in.ua

https://racurs.ua/n147770-shlyapu-s-glavnoy-elki-kieva-snyali-iz-za-davleniya-v-socsetyah-organizator-foto-video.html

Ракурс

Шляпу с елки на Софийской площади в Киеве вынуждены были снять из-за давления в социальных сетях.

Концепция «Сказочный лес» имела право на жизнь, но пришлось идти на компромисс, потому что общество сейчас наэлектризовано. Авторы идеи со шляпой все же жалеют, что им пришлось снять шляпу с елки. Об этом заявил директор компании FalkUkraine Игорь Добруцкий в комментарии Telegram-каналу Pavlovsky News.

Если вы думаете, что давление в соцсетях — это не давление, то вы ошибаетесь. Жалею, что сняли шляпу. Половину работы обычно не показывают и за половину работу не спрашивают … Время рассудит, — заявил он.

Как известно, 15 декабря с новогодней елки на Софийской площади в Киеве сняли шляпу после шквала критики в соцсетях. В частности, верующие возмутились «языческими» мотивами в декорации рождественской елки. Раскритиковали идею со шляпой и в Православной церкви Украины.

Напомним, организаторы новогоднего действа на Софийской площади в Киеве заявили, что шляпа на праздничной елке символизирует сказку и есть словно оберегом для лесных зверей, которыми украшено дерево.