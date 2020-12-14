Изготовить вакцину от коронавируса Израилю поможет Украина

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147769-izgotovit-vakcinu-ot-koronavirusa-izrailu-pomojet-ukraina.html

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Вакцина от коронавируса уже готова сразу в нескольких странах мира. В то же время Украина может помочь Израилю изготовить собственную. 13 декабря состоялась встреча посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука с министром здравоохранения страны Юлием Эдельштейном.

Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках борьбы с эпидемией болезни. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле на своей странице в Facebook.

Сообщается, что посол Украины и министр здравоохранения договорились сотрудничать для изготовления израильской вакцины, а также готовы к обмену информацией о действенности вакцины от COVID-19.

Отмечается, что глава Минздрава Израиля подчеркнул, что израильская сторона будет всесторонне способствовать быстрому получению Украиной вакцины от коронавируса известных международных компаний, которые уже получили лицензию FDA или находятся на окончательной стадии ее получения.

Обе стороны договорились изучить вопрос о получении квот на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда. Также были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Украиной и Израилем в сфере медицинского туризма в обоих направлениях.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась сразу несколькими странами мира, уже готова и прошла финальные испытания. К концу 2021 года бесплатную вакцину получат более 20 млн украинцев.

Первыми получателями вакцины будут группы риска. В них вошли: