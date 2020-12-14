Спутник для SpaceX на базу NASA доставил украинский «Руслан», фото – Twitter

https://racurs.ua/n147765-sputnik-dlya-spacex-na-bazu-nasa-dostavil-ukrainskiy-ruslan.html

Ракурс

Спутник для компании Илона Маска SpaceX (Спейс Икс) доставил украинский транспортный самолет АН-124 «Руслан» из аэропорта Тулузы на специальный аэропорт НАСА в США.

Мы благополучно и вовремя доставили самый крупный спутник, который нам приходилось транспортировать, — сообщила пресс-служба «Авиалиний Антонова» в Twitter.

Спутник упаковали в специальный контейнер, сконструированный французской авиастроительной компанией Airbus. Вес груза — 55 т.

АН-124 Руслан вылетел из аэропорта Бланьяк и успешно приземлился в Титусвилле, Флорида, на аэродроме, который до 2011 года NASA использовало для отправки в космос шаттлов.

Напомним, космический корабль Starship SN8, созданный компанией SpaceX, 10 декабря разбился при заходе на посадку. Оказалось, что посадка корабля была неудачной из-за малого давления топлива из малого бака на носу Starship SN8.