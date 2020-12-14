Новогодний локдаун — Кабмин ввел c 19 декабря новые ограничения перед зимними праздниками, фото — Суспільне

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Условия карантина обновили — Кабмин ввел новые ограничения перед зимними праздниками. Они касаются в основном условий празднования в школах, детсадах и храмах, а также работы заведений общественного питания.

О своеобразном новогоднем локдауне сообщили в пресс-службе правительства.

С 19 декабря запрещено:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. м;

работа общепита с 23.00 до 7.00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22.00. В ночь с 31 декабря на 1 января работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01.00;

религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. м; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими.

Кроме того, продолжают действовать и действующие ограничения, в частности запрет на:

Минздрав ранее расширил перечень лиц, которым будут делать тесты на COVID-19. 9 декабря Кабинет министров решил ввести новый локдаун с целью сдерживания распространения коронавируса с 8 по 24 января 2021 года включительно. Им предусматривается, в частности, что во время карантина будут работать отели, банки, аптеки, продуктовые магазины и транспорт.