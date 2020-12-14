Доллары скупает НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Нацбанк Украины активизировался на межбанковском рынке.

В течение 7−11 декабря НБУ купил на межбанковском валютном рынке 79 млн долл. Такую сумму регулятор купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching). При этом, интервенций по продаже валюты он не проводил. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Отмечается, что последние интервенции НБУ со 2 по 6 ноября по продаже валюты на межбанке составляли 70 млн долл., а с купли — 41 млн долл.

Как пишет издание «Минфин», за прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка в среднем на 40 коп. Так, с прошлого понедельника цена доллара упала с 28 грн 29 коп. до 27 грн 96 коп.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28 грн 23 коп./ 28 грн 44 коп. до 27 грн 85 коп./ 28 грн 10 коп. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Специалисты считают, что основной причиной снижения курса доллара выступает рост активности на долговом рынке Украины. Эксперты предполагают, что проблемы с закрытием дыры в бюджете, заставляют Министерство финансов искать новые источники финансирования бюджета.

Напомним, 2 ноября американский доллар подорожал до максимума более чем за два года. Тогда стало известно, что в последний раз гривна так дешевела 5 сентября 2018 года.