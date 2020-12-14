Комитет дал «зеленый свет» законопроекту о статусе оккупированного Донбасса

Оккупированный Донбасс. Фото: Главком

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Война на Донбассе может быть остановлена ​​благодаря новому пакету законопроектов. На заседании комитета организации государственной власти был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области.

Комитет в полном составе проголосовал за данный законопроект, за исключением представителя партии «Голос» Романа Лозинского, который единственный проголосовал против, и заявил, что его партия будет голосовать в зале также против. Об этом сообщил глава комитета Александр Качура на своей странице в Facebook.

В то же время сам Лозинский заявил, что представителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука вызвали на встречу с комитетом. Он добавил, что комитет только с шестой попытки поддержал предложение пригласить главу делегации вместе со спикером.

Лозинский добавил, что членам комитета хотелось бы услышать от представителя ТКГ разъяснения о «плане действий» по выборам, которые планируют провести на оккупированном Донбассе уже в марте.

Неудивительно, что для этого решения понадобилось более месяца времени с того дня, когда мы с коллегами инициировали рассмотрение вопроса. Парламентарии имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии. И такая позиция должна быть согласованной как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента. Чтобы все должностные лица и государственные органы выступали одной силой против агрессора — Российской Федерации, — заявил Лозинский.

Он добавил, что о дате встречи с Леонидом Кравчуком будет сообщено отдельно, а также заявил, что результаты встречи будут освещены публично.

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по Донбассу Андрей Костин заявлял, что Раде необходимо продолжить действие нынешнего закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО для продолжения переговорного процесса по Донбассу.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, как парламент планирует продлить срок действия особого статуса оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По мнению спикера, в парламенте достаточно голосов для принятия этого закона.

Поэтому он уверен, что завтра, 15 декабря, этот закон примут за основу и в целом. Отвечая на вопрос о возможности имплементации в законопроект о продлении особого статуса Донбасса так называемой «формулы Штайнмайера», спикер заверил, что этот закон перед голосованием не будут менять.