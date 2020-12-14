Комітет дав «зелене світло» законопроекту про статус окупованого Донбасу

Окупований Донбас. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n147766-komitet-dav-zelene-svitlo-zakonoproektu-pro-status-okupovanogo-donbasu.html

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Війна на Донбасі може бути зупинена завдяки новому пакету законопроектів. На засіданні комітету організації державної влади був схвалений законопроект про продовження закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області.

Комітет у повному складі проголосував за даний законопроект, за винятком представника партії «Голос» Романа Лозинського, який єдиний проголосував проти, і заявив, що його партія буде голосувати в залі також проти. Про це повідомив очільник комітету Олександр Качура на своїй сторінці у Facebook.

Натомість сам Лозинський заявив, що представника очільника української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука викликали на зустріч з комітетом. Він додав, що комітет лише з шостої спроби підтримав пропозицію запросити голову делегації разом зі спікером.

Лозинський додав, що членам комітету хотілось би почути від представника ТКГ роз’яснення про «план дій» щодо виборів, які планують провести на окупованому Донбасі вже в березні.

Дивно, що для цього рішення знадобилося більше місяцю часу з того дня, коли ми з колегами ініціювали розгляд питання. Парламентарі мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, аби уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії. І така позиція має бути узгодженою як з силовиками та органами держбезпеки, так і всередині парламенту. Щоб усі посадовці та державні органи виступали однією силою проти агресора — Російської Федерації, — заявив Лозинський.

Він додав, що про дату зустрічі з Леонідом Кравчуком буде повідомлено окремо, а також заявив, що результати зустрічі будуть висвітлені публічно.

Представник України в політичній підгрупі ТКГ по Донбасу Андрій Костін заявляв, що Раді необхідно продовжити дію нинішнього закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО для продовження переговорного процесу по Донбасу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, як саме парламент планує продовжити термін дії особливого статусу окупованих районів Донецької та Луганської областей. На думку спікера, у парламенті є достатньо голосів для ухвалення цього закону.

Тож він впевнений, що завтра, 15 грудня, цей закон ухвалять за основу та в цілому. Відповідаючи на питання щодо можливості імплементації в законопроект про продовження особливого статусу Донбасу так званої «формули Штайнмаєра», спікер запевнив, що цей закон перед голосуванням не змінюватимуть.