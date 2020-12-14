У Львові 15-річну дівчину смертельно вдарило струмом на вагоні потяга, фото – odessitua

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У Львові загинула 15-річна дівчина, яка робила селфі на товарному вагоні та отримала ураження струмом.

Тіло дівчини виявили 14 грудня, близько 1.30 на території товарного парку залізничної станції «Підзамче» на вулиці Богдана Хмельницького. Загиблу знайшов на коліях машиніст потяга та викликав швидку допомогу. Про це інформують у прес-службі поліції Львівської області.

Медики попередньо встановили, що львів’янка загинула внаслідок ураження електричним струмом. Про зникнення дівчини напередодні повідомили батьки. За їх словами, донька пішла з дому ввечері, 13 грудня.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Правоохоронці вкотре застерігають не підійматися на вагони чи локомотиви. Громадяни, які намагаються піднятись на дах вагонів, зриваються та отримують травми або гинуть, потрапляючи під колеса вагонів.

Також ввечері 13 грудня загинула інша 15-річна українка — у Рівному, повідомляють у прес-службі місцевої поліції.

Дві подруги піднялися на дах недобудованого корпусу одного з гуртожитків міста, де також хотіли зробити фото.

Одна із дівчат під час фотографування не втрималася і впала. Від отриманих травм неповнолітня загинула на місці.