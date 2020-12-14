Во Львове 15-летнюю девушку смертельно ударило током на вагоне поезда, фото – odessitua

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Ракурс

Во Львове от поражения током погибла 15-летняя девушка, делающая селфи на товарном вагоне поезда.

Тело девушки обнаружили 14 декабря, около 1.30 на территории товарного парка железнодорожной станции «Пидзамче» на улице Богдана Хмельницкого. Погибшую нашел на путях машинист поезда и вызвал скорую помощь. Об этом информируют в пресс-службе полиции Львовской области.

Медики предварительно установили, что девушка погибла в результате поражения электрическим током. Об исчезновении девушки накануне сообщили родители. По их словам, дочь ушла из дома вечером, 13 декабря.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Правоохранители призывают не подниматься на вагоны или локомотивы. Граждане, пытающиеся подняться на крышу вагонов, срываются и получают травмы или погибают, попадая под колеса вагонов.

Также вечером 13 декабря погибли другая 15-летняя украинка, уже в городе Ровно, сообщают в пресс-службе местной полиции.

Две подруги поднялись на крышу недостроенного корпуса одного из общежитий города и также хотели сделать фото.

Одна из них во время фотографирования не удержалась и упала. От полученных травм несовершеннолетняя погибла на месте происшествия.