Граффити. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n147764-antivengerskuu-vizitku-yarosha-ostavili-vandaly-na-zakarpate-foto-graffiti.html

Ракурс

Антивенгерское граффити с угрозами обнаружили на стене сельсовета села Пийтерфолво на Закарпатье в ночь на 14 декабря. Полиция возбудила уголовное дело в отношении вандалов, осквернивших стену.

На стене здания оставили надпись «Закарпатье — это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор». Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан.

По словам пресс-секретаря, в полицию обратился глава сельсовета Пийтерфолво, и сообщил, что ночью неизвестные нанесли антивенгерские надписи на здание с угрозами представителям нацменьшинств. На место выехала следственная группа и осуществила осмотр. Сейчас преступление квалифицируется по ст. 161 Уголовного Кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности).

Пийтерфолвовская община отреагировала на это преступление и прокомментировала нападки на венгров в Закарпатье.

К сожалению, насилие, национализм — это не отдаленные понятия, о которых мы могли слышать только на телевидении. В ночь с 13 на 14 декабря неизвестные на стене высказали свое мнение о нас, венграх, и национальной принадлежности Закарпатья. Пусть Господь благословляет нас, чтобы мы могли продолжать жить здесь в мире, и братской любви к другим национальностям, — заявила община.



Отметим, что это — не первая подобная «визитка», которую оставили вандалы. 29 ноября похожая надпись была размещена вблизи Берегово. Тогда полиция открыла уголовное дело. В «Правом секторе» отрицают свою причастность к совершенному, заявив, что их имя сознательно используют для разжигания межнациональной розни. Причастных полиция еще не нашла.

Напомним, ранее мы сообщали, что Аллею героев Небесной сотни в Киеве осквернил неизвестный — он справил естественную нужду на памятник на глазах у прохожих. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления. Полиция пытается установить личность вандала. Кроме того, следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Неадекватному мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.