В Украине штрафуют за нарушение масочного режима, фото: NewsOne

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, в связи с чем власти ввели штрафы за несоблюдение масочного режима в общественных зданиях и транспорте.

За неделю в Украине Национальная полиция составила всего 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по результатам селекторного совещания по коронавирусу, которое прошло под председательством Владимира Зеленского.

Отмечается, что в результате за неделю в бюджет было уплачено штрафов на общую сумму 465 тыс. грн.

Закон о штрафах за нарушение масочного режима в общественных местах и ​​транспорте вступил в силу в Украине 21 ноября.

Согласно его нормам, во время карантина граждан за присутствие в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот, будут наказывать штрафом в размере от 170 грн до 255 грн.

Напомним, в Тайване всего за восемь секунд нарушение карантина житель Филиппин получил штраф в размере 3,5 тыс. долл. США.