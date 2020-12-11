3,5 тыс. долл. штрафа получил мужчина, нарушивший на 8 секунд карантин на Тайване

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Ракурс

Карантин бывает жестким и жестоким. Филиппинца, который приехал в Тайвань на работу, оштрафовали за то, что он на восемь секунд вышел из гостиничного номера, где должен был проходить самоизоляцию.

Согласно местным правилам, жителям таких гостиниц запрещено покидать пределы своих номеров.

О нарушении доложили в местный департамент здравоохранения работники отеля, которые заметили мужчину на камерах видеонаблюдения, сообщает ВВС.

Несмотря на столь короткий срок пребывания в коридоре, мужчину оштрафовали.

Мигрант из Филиппин был на изоляции в одном из специально оборудованных карантинных отелей города Гаосюн. Соответствии с местными правилами карантина, жителям отелей для самоизоляции запрещено покидать пределы своих номеров, даже ненадолго.

Тайвань известен своим особым подходом к борьбе с пандемией, который дал хорошие результаты. В городе Гаосюн работает 56 подобных карантинных отелей. Здесь не вводили жесткий локдаун, но власть быстро запустила массовое тестирование и отслеживание контактных лиц больных, ввела усиленный контроль за всеми прибывающими в Тайвань — их отправляют на изоляцию.