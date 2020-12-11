3,5 тис. дол. штрафу отримав чоловік, який на 8 секунд порушив карантин на Тайвані

https://racurs.ua/ua/n147633-3-5-tys-dol-shtrafu-otrymav-cholovik-yakyy-na-8-sekund-porushyv-karantyn-na-tayvani.html

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Карантин буває жорстким і жорстоким. Філіппінця, який приїхав у Тайвань на роботу, оштрафували за те, що він на вісім секунд вийшов із готельного номера, де мав проходити самоізоляцію.

Згідно з місцевими правилами, жителям таких готелів заборонено залишати межі своїх номерів.

Про порушення доповіли в місцевий департамент охорони здоров’я працівники готелю, які помітили чоловіка на камерах відеоспостереження, повідомляє ВВС.

Попри такий короткий термін перебування в коридорі, чоловіка оштрафували.

Мігрант з Філіппін був на ізоляції в одному із спеціально обладнаних карантинних готелів міста Гаосюн. Відповідно до місцевих правил карантину, жителям готелів для самоізоляції заборонено залишати межі своїх номерів, навіть ненадовго.

Тайвань відомий своїм особливим підходом до боротьби з пандемією, який дав добрі результати. У місті Гаосюн працює 56 подібних карантинних готелів. Тут не запроваджували жорсткий локдаун, але влада швидко запустила масове тестування і відстеження контактних осіб хворих, ввела посилений контроль за всіма тими, хто прибуває в Тайвань — їх відправляють на ізоляцію.