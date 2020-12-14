Отравление Навального совершили 8 сотрудников ФСБ. Фото: postimees.ee

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Ракурс

Алексея Навального отравили восемь сотрудников Федеральной службы безопасности.

К отравлению российского оппозиционера причастен и глава Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков. Личности предполагаемых участников спецоперации по отравлению Навального были установлены с помощью анализа и сопоставления метаданных звонков, оффлайновых баз данных и данных из открытых источников. Об этом говорится в совместном журналистском расследовании The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и Ei pais.

Отмечается, что к отравлению Навального также причастны Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощоков, Михаил Швец и Владимир Паняев.

Журналисты выяснили, что российские спецслужбы начали следить за Навальным зимой 2017 года. ФСБ заинтересовалась оппозиционером после того, как тот заявил о своем участии в президентских выборах в России. Агенты следили за Навальным во всех его избирательных поездках.

После анализа данных авиаперелетов журналисты выяснили, что агентура отправлялась за Навальным в группах по два-три оперативника. Они покупали билеты под настоящими и вымышленными именами. Активизировалась ФСБ в 2020 году, в частности за Навальным следили и накануне отравления, когда политик находился в Новосибирске.

Отмечается, что в августе 2020 года в Томске находились три сотрудника ФСБ Александров, Осипов и Паняев. При этом Паняев входит в группу сотрудников спецслужб, курирующих разработки «Новичка». В это время в городе находился и Навальный. СМИ считают, что именно российские спецы забрали все доказательства преступления уже после отправки Навального на лечение в Берлин.

При этом в расследовании не сообщается о том, как именно яд попал в организм Навального. Сам Навальный отмечает, что он, как ранее и утверждалось, был вероятнее всего отравлен в отеле в Томске.

Напомним, СМИ сообщили, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный мог быть отравленным дважды во время своего пребывания в больнице города Омск, куда он попал после первого отравления.