Вулкан Этна. Фото: Volcano Discovery

https://racurs.ua/n147761-vulkan-etna-razbushevalsya-na-sicilii-fontany-lavy-vystrelivali-na-100-m-vverh-foto-video.html

Ракурс

Вулкан Этна, который находится на Сицилии, пробудился вчера, 13 декабря. Он выбрасывал пепел на высоту до 4,8 км над уровнем моря. Вулкан начал извергаться в 21.20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7.

Фонтаны лавы и вулканическая порода вместе с пеплом начали покрывать прилегающую территорию. Цветовой код для авиации был повышен до «красного». Об этом сообщает Volcano Discovery.

Сообщается, что сети мониторинга наблюдали усиление стромболианской активности в кратере гиганта с 19.20, а уже в 22.22 произошло внезапное увеличение силы вулканического толчка. На юго-восточной стороне кратера открылись две трещины, создав два потока лавы.





Потоки лавы выстреливали в небо на 100 метров, тогда как шлейфы пепла достигали почти пяти километров.





Отмечается, что вулкан расположен между Африканской и Евразийской тектоническими плитами, поэтому он часто извергается. Одно из самых серьезных извержений вулкана Этна произошло в марте 2017 года, когда были ранены 10 человек.





В этот раз обошлось без жертв — вулканический пепел покрыл автомобили, балконы, улицы и тротуары в Катании. Уже утром активность вулкана пошла на спад.





Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан проснулся в Италии на острове Стромболи, расположенном к северу от Сицилии. Местные службы зафиксировали мощный взрыв и выброс гигантского столба пепла. По данным Национального института геофизики и вулканологии — обсерватории Этны, взрыв большой интенсивности гремел в течение четырех минут и сопровождался оползневыми явлениями.